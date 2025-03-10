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10:18, 10 марта 2025Из жизни

Знаменитый кинолог назвал лучшие малоизвестные породы собак для семьи с детьми

Кинолог Атертон назвал леонбергеров лучшей редкой породой для семьи с детьми
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Знаменитый кинолог из Великобритании назвал редкие и малоизвестные породы собак, которые лучше всего подходят для семей с детьми. Рекомендации специалиста публикует Daily Record.

Уилл Атертон много лет занимается тренировкой собак, а на его страницы в соцсетях подписаны более 900 тысяч человек. На первое место в своем списке он поставил леонбергеров. Атертон сказал, что эти собаки прекрасно впишутся в жизнь семьи с детьми, так как они «невероятно нежные, спокойные и расслабленные». При этом их не стоит заводить новичкам — хозяева должны иметь опыт содержания крупных пород. Кобели леонбергеров могут вырастать до 80 сантиметров в холке и весить почти 80 килограммов.

Как пишет Daily Record, эти собаки действительно имеют репутацию «нежных гигантов», однако все зависит от правильной дрессировки и социализации. Кроме того, из-за своих размеров леонбергеры живут в среднем всего семь лет.

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На второе место Атертон поставил комондоров. Кинолог назвал этих собак «по-настоящему милыми и добрыми». Однако, это также крупная порода с длинной, густой шерстью. Специалисты советуют купать и вычесывать их как минимум раз в неделю.

Также комондоры требуют много пространства, и лучше держать их загородном доме с большим участком. При этом Атертон отметил, что, хотя эти собаки очень преданы хозяевам, они очень территориальны и могут с недоверием относиться к гостям.

Последними в списке кинолог назвал прямошерстных ретриверов. Это британская порода, выведенная в XIX веке на основе лабрадор-ретривера, сеттера и пойнтера. По словам Атертона, эти собаки похожи по поведение и темпераменту на золотистых ретриверов, однако более редки, что может привлечь любителей необычных пород.

Как отмечает издание, прямошерстные ретриверы — это «замечательные семейные собаки, которые обожают детей и очень общительны». Однако они медленно взрослеют и сохраняют щенячье поведение примерно до трех лет. Из-за этого им требуется серьезная дрессировка.

Ранее Атертон назвал худшие породы собак для семей с детьми. На первое место он поставил бордер-колли из-за их сильных пастушьих инстинктов.

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