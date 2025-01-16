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09:40, 16 января 2025Из жизни

Знаменитый кинолог назвал три худшие породы собак для семей с детьми

Кинолог Уилл Атертон назвал бордер-колли худшей породой для семей с детьми
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jacob / Unsplash

Кинолог из Великобритании назвал породы собак, которые, по его мнению, не стоит заводить семьям с детьми. Об этом пишет Daily Express.

Уилл Атертон много лет занимается тренировкой собак, а на его страницы в соцсетях подписано более 900 тысяч человек. На первое место в своем списке худших собак для семей с детьми знаменитый кинолог поставил бордер-колли.

Атертон заявил, что эти собаки умны и энергичны, однако не стоит считать эти черты исключительно положительными. «Люди думают, что, раз они легко обучаемы, значит и жить с ними легко, но это совсем не так. Их пастушьи инстинкты могут включиться, если собака не удовлетворена (…) и она начнет пасти ваших детей. Под пасти ваших детей я подразумеваю — гоняться за ними и кусать за лодыжки», — предупредил кинолог.

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Второй породой опасной для детей специалист назвал акиту. Он сказал, что эти собаки могут быть замечательными домашними питомцами, если их хорошо воспитать. При этом кинолог отметил, что в своей практике постоянно сталкивается с тем, что эти собаки не находят общего языка с детьми. «Снова и снова я вижу, как у них возникают серьезные проблемы в отношениях с детьми. И это всегда что-то малоприятное», — объяснил он.

На третье место в своем списке Атертон поставил далматинцев. Эти собаки популярны благодаря знаменитому фильму «101 далматинец», однако изначально были выведены как охранные. «Большинство людей не знает, что по статистике в Великобритании далматинцы — одна из самых кусачих пород. И часто они кусают именно детей», — предостерег кинолог.

Ранее Атертон назвал породы собак, которые не следует держать в домашних условиях. На первое место в этом списке кинолог поставил кавказских овчарок.

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