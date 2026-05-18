18 мая 2026

В России взлетели продажи одного вида транспортных средств

Аналитик Целиков: Продажи мотоциклов в России выросли на 17,9 %
Марина Аверкина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

На 20-й неделе года (с 11 по 17 мая) единственной категорией с положительной динамикой стала мототехника. За неделю россияне зарегистрировали 2383 новых байка, что означает рост на 7,4 процента к предшествующей неделе и на 17,9 процента относительно результата годичной давности. Причина очевидна — официальный старт мотосезона, указал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Российский рынок новых легковых автомобилей сумел преодолеть порог в 25 тысяч проданных машин. По сравнению с предыдущей неделей — это снижение показателя на 3 процента, но относительно аналогичного периода прошлого года реализация выросла на 12,4 процента. По мнению эксперта, такой результат можно считать «стабильным», учитывая, что на эту неделю пришлось окончание майских праздников.

Иначе сложилась ситуация в секторе легких коммерческих автомобилей (LCV, полная масса до 3,5 тонны). Здесь продажи сократились на 19,2 процента относительно прошлой недели и на 28,8 процента к прошлогоднему показателю. Грузовой сегмент — среднетоннажные и тяжелые грузовики (MCV и HCV) — также завершил неделю в минусе: было реализовано всего 838 таких машин. Это на 4,1 процента меньше, чем неделей ранее, и почти на 18 процентов ниже, чем в 2025 году.

Ранее стало известно, что пять автопроизводителей скорректировали цены на продукцию в России, причем только в одном случае речь идет о снижении стоимости. Четыре бренда в первой половине мая увеличили цены на машины. Рост затронул предложения от Hongqi, Jaecoo, Omoda и Solaris.

