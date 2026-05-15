18:51, 15 мая 2026Авто

Четыре производителя резко увеличили цены на машины в России

Марина Аверкина

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Пять автопроизводителей скорректировали цены на продукцию в России, причем только в одном случае речь идет о снижении стоимости. Четыре бренда в первой половине мая увеличили цены на машины. Рост затронул предложения от Hongqi, Jaecoo, Omoda и Solaris, сообщает «Автостат».

Премиальная марка Hongqi повысила стоимость седана H9 на 10 тысяч рублей. Кроссовер HS7 в исполнении Executive подорожал на 50 тысяч рублей, а HS3 в комплектации Comfort — на 80 тысяч. При этом модель HS5 в версии Comfort стала доступнее сразу на 130 тысяч.

Кроссовер Omoda C5 второго поколения во всех версиях, кроме Active, прибавил 30 тысяч. Еще один паркетник — Solaris HC — подорожал на сумму от 65 до 90 тысяч рублей.

Jaecoo поднял цены на кроссовер J6 во всех комплектациях, кроме Active, на 50 тысяч рублей. Одновременно модель J8 2025 года выпуска подешевела на 200 тысяч.

Что касается удешевления, то бренд VGV снизил стоимость кроссовера U70 Pro (за исключением исполнения Comfort с механической коробкой передач) на сумму от 2 100 до 13 100 рублей. Модель U75 Plus потеряла в цене от 1 100 до 3 100 рублей.

Ранее стало известно, что в России стартовали продажи обновленного кроссовера Haval F7. Покупка автомобиля обойдется россиянам от 2 999 000 до 3 799 000 рублей в зависимости от комплектации.

