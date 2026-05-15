Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
16:27, 15 мая 2026Авто

Haval объявил старт продаж и цену нового кроссовера

В России стартовали продажи обновленного кроссовера F7 с 200-сильным мотором
Марина Аверкина

Изображение: ООО «Грейт Волл Мотор Рус»

В России стартовали продажи обновленного кроссовера F7. Покупка автомобиля обойдется россиянам от 2 999 000 до 3 799 000 рублей в зависимости от комплектации. Об этом стало известно из пресс-релиза компании, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Главное изменение — двухлитровый двигатель, отдачу которого в полноприводном варианте увеличили до 200 лошадиных сил вместо прежних 192 сил. F7 с передним приводом оснащается полуторалитровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Крутящий момент полуторалитрового мотора вырос с 230 до 270 Ньютон-метров. Благодаря этому разгон до 100 километров в час сократился с 10,4 до 9,3 секунды. Версия с двухлитровым двигателем теперь набирает 100 километров в час за 8,7 секунды (ранее — 9,4 секунды). Оба мотора соответствуют экологическому стандарту Евро-6.

Интерьер также обновился. В салоне появился эргономичный руль с утолщенным ободом, на центральной консоли появилась отдельная клавиша электронного стояночного тормоза. Беспроводное зарядное устройство для смартфона стало мощнее — 50 ватт — и получило активное охлаждение. В исполнениях «Премиум» и «Техно+» передние кресла теперь регулируются электроприводами в восьми направлениях.

Обновилась мультимедийная система. Появилось приложение «Смарт виджет», с помощью которого информационные блоки и быстрые кнопки настраиваются под предпочтения владельца. Экран теперь можно делить на отдельные зоны.

Ранее российский производитель электромобилей и гибридов — Evolute — сообщил о выходе на рынок обновленной модели i-Sky, стоимость которой пока не объявлена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений

    В России отреагировали на сообщения об угрозе закрытия микропредприятий

    Один вид жилья в России стал дорожать

    Названо место побега обвиненного в мошенничестве экс-замглавы Минприроды

    Пересильд поддержала решение 16-летней дочери уйти из школы

    Лишенной гражданства за оскорбления русских людей женщине вернули российский паспорт

    Звезда КВН Борщева рассказала об отношении мужа к ее фигуре

    Раскрыто решение в отношении напавшего на девочку в Подмосковье вооруженного ножом мужчины

    На Украине разрешили выезд за границу одной категории граждан

    Названы способы продлить жизнь компьютера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok