Haval объявил старт продаж и цену нового кроссовера

В России стартовали продажи обновленного кроссовера F7. Покупка автомобиля обойдется россиянам от 2 999 000 до 3 799 000 рублей в зависимости от комплектации. Об этом стало известно из пресс-релиза компании, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Главное изменение — двухлитровый двигатель, отдачу которого в полноприводном варианте увеличили до 200 лошадиных сил вместо прежних 192 сил. F7 с передним приводом оснащается полуторалитровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Крутящий момент полуторалитрового мотора вырос с 230 до 270 Ньютон-метров. Благодаря этому разгон до 100 километров в час сократился с 10,4 до 9,3 секунды. Версия с двухлитровым двигателем теперь набирает 100 километров в час за 8,7 секунды (ранее — 9,4 секунды). Оба мотора соответствуют экологическому стандарту Евро-6.

Интерьер также обновился. В салоне появился эргономичный руль с утолщенным ободом, на центральной консоли появилась отдельная клавиша электронного стояночного тормоза. Беспроводное зарядное устройство для смартфона стало мощнее — 50 ватт — и получило активное охлаждение. В исполнениях «Премиум» и «Техно+» передние кресла теперь регулируются электроприводами в восьми направлениях.

Обновилась мультимедийная система. Появилось приложение «Смарт виджет», с помощью которого информационные блоки и быстрые кнопки настраиваются под предпочтения владельца. Экран теперь можно делить на отдельные зоны.

