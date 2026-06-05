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10:45, 5 июня 2026Культура

72-летнему Глызину запретили танцевать из‑за тромбоза

Mash: Врачи запретили певцу Алексею Глызину танцевать на сцене из-за тромбоза ноги
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певцу Алексею Глызину запретили танцевать на сцене после экстренной госпитализации из-за боли в левой ноге. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что артист терпел боль больше недели, в результате чего его состояние ухудшилось. Врачи выявили у 72-летнего артиста перекрытие кровотока в подкожных и глубоких венах. По данным источника, на фоне тромбоза специалисты прописали ему разжижающие кровь уколы и запретили физическую активность. Известно, что впервые после госпитализации исполнитель выйдет на сцену 9 июня.

В декабре 2025 года сообщалось, что пьяная пассажирка напала на Глызина в самолете, вылетающем из Москвы. По словам музыканта, женщина кричала, кидалась вещами и лезла к людям, оскорбляя их. Глызин и его концертный директор попытались успокоить пассажирку, затем скрутили ее и помогли вывести из салона.

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