Пьяная пассажирка напала на певца Глызина

Mash: Пьяная пассажирка напала на певца Алексея Глызина в самолете

Пьяная пассажирка напала на певца Алексея Глызина в самолете, вылетающем из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рейс был задержан. По словам музыканта, женщина кричала, кидалась вещами и лезла к людям, оскорбляя их. Глызин и его концертный директор Максим Глотов попытались успокоить пассажирку, затем скрутили ее и помогли вывести из салона.

У одной из пассажирок в самолете резко ухудшилось самочувствие, ей понадобилась помощь медиков.

Ранее 46-летняя женщина по имени Анна, которая называла своим отцом 71-летнего Алексея Глызина, доказала свое родство с артистом с помощью ДНК-теста. Услышав итоговый вердикт экспертов, женщина не смогла сдержать слез. Она подчеркнула, что у нее нет каких-либо меркантильных целей.

