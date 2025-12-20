Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
02:24, 20 декабря 2025Культура

Пьяная пассажирка напала на певца Глызина

Mash: Пьяная пассажирка напала на певца Алексея Глызина в самолете
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Глызин

Алексей Глызин. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пьяная пассажирка напала на певца Алексея Глызина в самолете, вылетающем из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рейс был задержан. По словам музыканта, женщина кричала, кидалась вещами и лезла к людям, оскорбляя их. Глызин и его концертный директор Максим Глотов попытались успокоить пассажирку, затем скрутили ее и помогли вывести из салона.

У одной из пассажирок в самолете резко ухудшилось самочувствие, ей понадобилась помощь медиков.

Ранее 46-летняя женщина по имени Анна, которая называла своим отцом 71-летнего Алексея Глызина, доказала свое родство с артистом с помощью ДНК-теста. Услышав итоговый вердикт экспертов, женщина не смогла сдержать слез. Она подчеркнула, что у нее нет каких-либо меркантильных целей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киеву — оружие, Москве — санкции». Рубио указал на разницу в действиях США в отношении Украины и России

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    Захарова высмеяла слова Зеленского о Путине

    Пьяная пассажирка напала на певца Глызина

    Рубио пошутил о потере внимания из-за Путина

    Пассажирка напала на певца Глызина в самолете и задержала рейс

    Зеленский ответил на вопрос о готовности отказаться от поста президента

    Орбан выложил ролик про Мерца и фон дер Ляйен

    В Германии пришли к необычному выводу после слов Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok