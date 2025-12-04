Внебрачная дочь Глызина расплакалась из-за результатов ДНК-теста

Внебрачная дочь Глызина Анна расплакалась после подтверждения родства ДНК-тестом

46-летняя женщина по имени Анна, которая называла своим отцом 71-летнего Алексея Глызина, доказала свое родство с артистом с помощью ДНК-теста. Результаты экспертизы раскрыли в шоу «ДНК» на телеканале НТВ.

Как сообщили в эфире программы, вероятность того, что родной по крови отец Анны — певец Алексей Глызин, составляет 99,9 процента. Услышав итоговый вердикт экспертов, женщина не смогла сдержать слез.

«Я не сомневалась — он мой папа! Я всегда чувствовала это! Я не какая-то самозванка, чтобы сюда идти, вы просто не знаете меня», — заявила Анна.

Также женщина подчеркнула, что у нее нет каких-либо меркантильных целей.

Ранее стало известно, что Алексей Глызин закрыл свое музыкальное агентство из-за убытков.