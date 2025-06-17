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09:34, 17 июня 2025Культура

Глызин закрыл бизнес из-за убытков

Mash: Певец Алексей Глызин закрыл музыкальное агентство из-за убытков
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский певец и композитор Алексей Глызин закрыл свое музыкальное агентство из-за убытков. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, ООО «Глызин Шоутур» просуществовало 18 лет. «В 2023-м [году] контора потеряла 1,7 миллиона рублей, в 2024-м [году] — 1,9 миллиона, после чего фирму решили закрыть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бизнес принадлежал исполнителю хита «Зимний сад» и его жене Сании.

Ранее сообщалось, что счета популярного российского рэпера Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, заморозили в его день рождения.

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