Глызин закрыл бизнес из-за убытков

Mash: Певец Алексей Глызин закрыл музыкальное агентство из-за убытков

Российский певец и композитор Алексей Глызин закрыл свое музыкальное агентство из-за убытков. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, ООО «Глызин Шоутур» просуществовало 18 лет. «В 2023-м [году] контора потеряла 1,7 миллиона рублей, в 2024-м [году] — 1,9 миллиона, после чего фирму решили закрыть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бизнес принадлежал исполнителю хита «Зимний сад» и его жене Сании.

Ранее сообщалось, что счета популярного российского рэпера Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, заморозили в его день рождения.