Evolute представил россиянам новый электрический кроссовер

Российский электрокроссовер Evolute i-Sky преобразился и стал мощнее

Российский производитель электромобилей и гибридов — Evolute — сообщил о выходе на рынок обновленной модели i-Sky, стоимость которой пока не объявлена. О новинке стало известно из пресс-релиза компании, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Модель получила электродвигатель мощностью 218 лошадиных сил (вместо 204 сил ранее) и крутящим моментом 310 ньютон-метров. Разгон до 100 километров в час занимает 8 секунд. Тяговая литий-железо-фосфатная батарея с жидкостным охлаждением емкостью 62 киловатт-часа обеспечивает запас хода до 424 километров. Быстрая зарядка постоянным током позволяет восполнить энергию с 30 до 80 процентов за 28 минут.

Кроссовер получил полностью светодиодную оптику, 19-дюймовые легкосплавные диски, скрытые дверные ручки с электроприводом и бесключевым доступом, вертикальные задние фонари и спойлер.

В салоне установлены центральный дисплей мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма и цифровая приборная панель на 10,25 дюйма. В оснащение также вошли панорамная стеклянная крыша, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника. Водительское кресло регулируется электроприводом в шести направлениях, рулевая колонка настраивается по вылету и высоте. Наружные зеркала с обогревом автоматически складываются.

За безопасность в машине отвечают шесть подушек и базовый комплекс электронных ассистентов. Передние сиденья, рулевое колесо и форсунки стеклоомывателя оборудованы обогревом. Все кузовные элементы прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катодную оцинковку.

Подчеркивается, что по габаритам модель превосходит большинство конкурентов в своем сегменте. Длина составляет 4685 миллиметров, ширина — 1900 миллиметров, высота — 1613 миллиметров, колесная база — 2775 миллиметров.

