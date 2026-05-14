Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
18:36, 14 мая 2026Авто

Evolute представил россиянам новый электрический кроссовер

Российский электрокроссовер Evolute i-Sky преобразился и стал мощнее
Марина Аверкина

Изображение: Evolute

Российский производитель электромобилей и гибридов — Evolute — сообщил о выходе на рынок обновленной модели i-Sky, стоимость которой пока не объявлена. О новинке стало известно из пресс-релиза компании, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Модель получила электродвигатель мощностью 218 лошадиных сил (вместо 204 сил ранее) и крутящим моментом 310 ньютон-метров. Разгон до 100 километров в час занимает 8 секунд. Тяговая литий-железо-фосфатная батарея с жидкостным охлаждением емкостью 62 киловатт-часа обеспечивает запас хода до 424 километров. Быстрая зарядка постоянным током позволяет восполнить энергию с 30 до 80 процентов за 28 минут.

Кроссовер получил полностью светодиодную оптику, 19-дюймовые легкосплавные диски, скрытые дверные ручки с электроприводом и бесключевым доступом, вертикальные задние фонари и спойлер.

Материалы по теме:
Топ-20 самых дорогих машин в мире и в России: рейтинг элитных автомобилей
Топ-20 самых дорогих машин в мире и в России:рейтинг элитных автомобилей
4 марта 2026
Старые вопросы к новому автомобилю. В России начались продажи Omoda C5 второго поколения. Чем она хороша: тест-драйв «Ленты.ру»
Старые вопросы к новому автомобилю.В России начались продажи Omoda C5 второго поколения. Чем она хороша: тест-драйв «Ленты.ру»
28 марта 2026

В салоне установлены центральный дисплей мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма и цифровая приборная панель на 10,25 дюйма. В оснащение также вошли панорамная стеклянная крыша, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника. Водительское кресло регулируется электроприводом в шести направлениях, рулевая колонка настраивается по вылету и высоте. Наружные зеркала с обогревом автоматически складываются.

За безопасность в машине отвечают шесть подушек и базовый комплекс электронных ассистентов. Передние сиденья, рулевое колесо и форсунки стеклоомывателя оборудованы обогревом. Все кузовные элементы прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катодную оцинковку.

Подчеркивается, что по габаритам модель превосходит большинство конкурентов в своем сегменте. Длина составляет 4685 миллиметров, ширина — 1900 миллиметров, высота — 1613 миллиметров, колесная база — 2775 миллиметров.

Ранее Geely объявила стоимость кроссовера Coolray нового поколения для России. Версия Exclusive при покупке с учетом специальных программ обойдется от 2 739 990 рублей. Обновленная модель появится у официальных дилеров в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России атаковали «село олигархов» под Киевом

    Производитель ракет Flamingo пожаловался на задержки из-за «кошелька Зеленского»

    Россиянин доехал до Китая на велосипеде в кратчайший срок и поделился опытом

    Отели Турции решили снизить цены из-за оттока туристов

    Раскрыто безвредное для сердца количество яиц в день

    Обругавшего болельщиков вратаря «Пари НН» оштрафовали

    Ушедший с поста брянского губернатора Богомаз высказался о врио главы региона

    Мендель обрушилась с критикой на Зеленского на фоне ареста Ермака

    Китайский Changan анонсировал в России новый лифтбек

    Рельефы с «обитателями Казани» спрятали во дворах центра города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok