12:09, 14 мая 2026

Geely объявила цену на новый Coolray в России

Марина Аверкина

Фото: ООО «Джили-Моторс»

Geely объявила стоимость кроссовера Coolray нового поколения для России. Версия Exclusive при покупке обойдется в 2 889 990 рублей, а с учетом специальных программ цена начинается от 2 739 990 рублей. Обновленная модель появится у официальных дилеров в ближайшее время. Об этом стало известно из пресс-релиза компании, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Новый Geely Coolray создан на модульной платформе, разработанной китайскими и европейскими инженерами. Автомобиль оснастили полуторалитровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 147 лошадиных сил и крутящим моментом 270 Ньютон-метра. Мотор сочетается с семиступенчатой преселективной коробкой передач, имеющей два «мокрых» сцепления. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 литра на 100 километров.

Модель получила увеличенную решетку радиатора с волнообразным узором, обновленный бампер, черные 18-дюймовые колесные диски и красные тормозные суппорты. Покупателям будет предложен эксклюзивный цвет «лиловый перламутр» (Unicorn Grey) с контрастной черной крышей.

Единственная комплектация Exclusive включает полный зимний пакет с обогревом лобового стекла. Салон отделан черной экокожей с красными контрастными вставками, передние двери украшает атмосферная подсветка. Панорамная крыша с люком и шторкой умеет автоматически закрываться при постановке машины на охрану и во время дождя. Среди прочего оснащения — прозрачные солнцезащитные козырьки, не пропускающие ультрафиолет, комплекс камер кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», задние парктроники, электропривод водительского кресла, отдельные воздуховоды для пассажиров второго ряда.

В список ассистентов и функций безопасности вошли антиблокировочная система тормозов, контроль устойчивости, антипробуксовочная система, ассистент старта на подъеме и спуска, интеллектуальное управление дальним светом, распознавание дорожных знаков, интеллектуальный круиз-контроль, удержание в полосе и многое другое. Машина оснащена шестью подушками безопасности.

Ранее стало известно, что китайский концерн Great Wall свернул реализацию пикапа KingKong Poer в России. На официальном российском сайте исчезла информация о модели, ее страница отсутствует, в разделе доступных машин пикапа тоже нет.

