Great Wall прекратил продажи одной модели в России

Great Wall свернул реализацию пикапа KingKong Poer в России

На официальном сайте Great Wall в России исчезла информация о пикапе KingKong Poer. Страница модели отсутствует, в разделе доступных машин ее тоже нет. «Лента.ру» обратилась в представительство китайской компании и выяснила, что поставки автомобиля на местный рынок остановлены.

«Поставки новых пикапов GWM KingKong Poer в Россию в настоящее время не осуществляются. Весь комплекс послепродажного обслуживания проводится в дилерских центрах Haval City в штатном режиме. Компания "Грейт Волл Мотор Рус" продолжает нести обязательства по гарантийному, сервисному обслуживанию и поставке запчастей для автомобилей, приобретенных у официальных дилеров», — заявили представители марки.

Они не уточнили причину такого решения. Можно предположить, что дело в невысоких показателях реализации. В 2025 году пикап KingKong Poer был реализован тиражом около одной тысячи единиц, тогда как продажи GWM Poer оказались в 2,5 раза больше.

Покупателям в России KingKong Poer предлагался с двумя вариантами двухлитровых силовых агрегатов: дизельным мощностью 150 лошадиных сил и бензиновым на 190 сил, работающими в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Привод — подключаемый полный с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

