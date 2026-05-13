16:31, 13 мая 2026

Ушедший из России концерн продал все автосалоны в одном из городов Европы

Канадский бизнесмен стал владельцем всех автосалонов Mercedes-Benz в Берлине
Марина Аверкина

Фото: Kirby Lee-Imagn Images / Reuters

Ушедший из России концерн Mercedes-Benz продал все свои автосалоны в Берлине канадскому бизнесмену Кулдипу Биллану, возглавляющему холдинг Alpha Auto Group. Об этом пишет Bild, ссылаясь на собственные источники.

В рамках сделки покупатель получил семь торговых площадок в Берлине, среди которых главный автосалон Mercedes-Welt на улице Зальцуфер. Кроме того, по соглашению к новому владельцу переходят около полутора тысяч сотрудников.

Речь идет о продаже еще 82 филиалов по всей Германии. В общей сложности передача собственности затронет восемь тысяч работников автоконцерна. Причиной стала программа реорганизации «Продажи будущего», в рамках которой производитель отказывается от классической розницы ради единого централизованного управления и внедрения цифровых каналов сбыта.

Персонал берлинских автосалонов уже оповещают о смене собственника через электронные письма. Сотрудникам предложено два варианта. В первом случае возможно получить компенсацию в размере 30 тысяч евро (около 2,6 миллиона рублей) и уйти, во втором — сохранить должность с гарантией занятости ровно на один год. Когда этот срок истечет, трудовые отношения с Mercedes-Benz прекратятся, а дальнейшие условия найма могут быть пересмотрены новым руководством.

Холдинг Кулдипа Биллана управляет сетью, насчитывающей более 150 автоцентров в США, Канаде и Европе. Компания является партнером Audi, BMW, Toyota и Ford.

Ранее стало известно, возвращения каких автомобильных брендов российские покупатели ждут больше всего. Опрос показал, что в России ожидают прежде всего корейских и японских машин.

