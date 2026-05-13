14:58, 13 мая 2026Авто

Россияне назвали самые желанные для возвращения автобренды

Аналитик Целиков: Возвращения Toyota, Hyundai и Kia россияне ждут больше всего
Марина Аверкина

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Чтобы выяснить, возвращения каких автомобильных брендов российские покупатели ждут больше всего, агентство «Автостат» провело опрос. Оказалось, в России ждут, прежде всего, корейские и японские машины. Об этом глава агентства и аналитик Сергей Целиков написал в своем Telegram-канале.

В список для голосования были включены производители с самыми высокими показателями актуальных продаж. Наибольшее число голосов получили японская Toyota и корейские Hyundai и Kia. За каждый из них проголосовало одинаковое количество респондентов — по 38 процентов. Далее в списке симпатий расположились Volkswagen (34 процента), BMW (31), Skoda (27), Audi (23), Mercedes-Benz (22) и Mazda (19).

Поскольку респонденты могли выбирать несколько марок из предложенных, итоговая сумма долей превысила 100 процентов. Опрос, проведенный годом ранее, дал похожие результаты, однако процентные доли некоторых марок немного сместились, отметил Целиков. Тогда лидерами ожиданий стали корейские производители, набравшие 31 процент голосов. Toyota (29 процентов) и Volkswagen (27) заняли второе и третье места.

Ранее стало известно, что за четыре месяца этого года российские импортеры ввезли в страну чуть более 5,4 тысячи подержанных легковых машин, мощность моторов которых превышает 160 лошадиных сил. За аналогичный период прошлого года объем поставок таких иномарок составлял 44,1 тысячи единиц. Таким образом, падение оказалось восьмикратным.

