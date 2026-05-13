13 мая 2026

В России обрушился импорт подержанных машин с мощными моторами

Аналитик Целиков: Ввоз мощных иномарок с пробегом в Россию упал в восемь раз
Марина Аверкина

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

C января по апрель 2026 года российские импортеры ввезли в страну чуть более 5,4 тысячи подержанных легковых машин, мощность моторов которых превышает 160 лошадиных сил. За аналогичный период прошлого года объем поставок таких иномарок составлял 44,1 тысячи единиц. Таким образом, падение оказалось восьмикратным, пишет в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

При этом общий поток импортированных автомобилей с пробегом показал рост почти на 18 процентов. Показатель увеличился со 105 тысяч до 123,7 тысячи машин. Это произошло исключительно за счет ввоза техники с менее производительными силовыми агрегатами.

Эксперт отметил, что структура рынка кардинально перестроилась. Если год назад доля мощных машин доходила почти до 42 процентов от всего объема импорта подержанных автомобилей, то сейчас она упала до 4,5 процента. Ввозить в Россию подержанные машины с мощным двигателем стало экономически невыгодно для абсолютного большинства покупателей и перекупщиков. К этому привело резкое повышение утилизационного сбора.

Ранее россиянам назвали китайские автобренды, на машины которых очень сложно найти запчасти. Речь идет о производителях, чьи официальные представительства в России закрылись или компании прекратили существование.

