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12:30, 4 июня 2026Наука и техника

ВСУ начали применять БПЛА с корректирующими удар в полете зарядами

Марочко: ВСУ начали применять БПЛА с зарядами, корректирующими удар в полете
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с зарядами, корректирующими удар в полете. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, боеприпасы имеют шрапнельную начинку и выпускаются на Западе. «Особенности данного сброса в том, что они могут корректировать свой полет уже после сброса и детонировать, не достигая земли», — сказал специалист.

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Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки выпустили в сторону России больше сотни БПЛА и управляемые авиабомбы.

В мае РИА Новости со ссылкой на оператора БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Зеленый рассказало, что российский дрон-перехватчик «Штора» на базе БПЛА «Сыч» способен обнаруживать и подавлять беспилотники ВСУ.

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