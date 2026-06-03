ВСУ выпустили в сторону России больше 700 БПЛА и управляемые авиабомбы

Минобороны: Системы ПВО России за сутки сбили 754 БПЛА и шесть управляемых авиабомб

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили в сторону России больше сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и управляемые авиабомбы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 754 беспилотника, шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиабомб.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на 3 июня средства ПВО сбили над регионами России сотни украинских беспилотников. Под удар среди прочих субъектов федерации попали Калужская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Тульская, Тверская области, а также Московский регион, Крым и Краснодарский край.