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14:31, 3 июня 2026Россия

ВСУ выпустили в сторону России больше 700 БПЛА и управляемые авиабомбы

Минобороны: Системы ПВО России за сутки сбили 754 БПЛА и шесть управляемых авиабомб
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили в сторону России больше сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и управляемые авиабомбы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 754 беспилотника, шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиабомб.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на 3 июня средства ПВО сбили над регионами России сотни украинских беспилотников. Под удар среди прочих субъектов федерации попали Калужская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Тульская, Тверская области, а также Московский регион, Крым и Краснодарский край.

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