В Кремле одной фразой отреагировали на скандал с флагом России на турнире в Румынии

Пресс-секретарь Песков назвал возмутительным скандал с флагом России на турнире в Румынии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на скандал с флагом России на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Румынии. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля назвал ситуацию на турнире возмутительной. Он посчитал, что отечественные гимнастки по праву выступают с флагом и гимном.

Ранее Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев пообещал добиваться отмены всех турниров в Румынии. По его словам, организаторы нарушили Олимпийскую хартию и устав Международной федерации гимнастики.

Турнир проходит в Клуж-Напоке. Организаторы устно уведомили российскую сторону, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг России и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. После этого россиянки отказались от участия в соревнованиях.