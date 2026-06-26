Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
17:51, 26 июня 2026Спорт

В Кремле одной фразой отреагировали на скандал с флагом России на турнире в Румынии

Пресс-секретарь Песков назвал возмутительным скандал с флагом России на турнире в Румынии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на скандал с флагом России на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Румынии. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля назвал ситуацию на турнире возмутительной. Он посчитал, что отечественные гимнастки по праву выступают с флагом и гимном.

Ранее Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев пообещал добиваться отмены всех турниров в Румынии. По его словам, организаторы нарушили Олимпийскую хартию и устав Международной федерации гимнастики.

Турнир проходит в Клуж-Напоке. Организаторы устно уведомили российскую сторону, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг России и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. После этого россиянки отказались от участия в соревнованиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Сергей Иванов — бывший министр обороны и соратник Путина. Он был одним из самых влиятельных политиков России

    Иностранец облил сотрудницу гостевого дома в Таиланде кислотой

    Пенсионер из Подмосковья забыл про миллион рублей

    Введение режима ЧС в Крыму объяснили

    Путин запретил депортировать из России одну категорию иностранцев

    В России объяснили уникальность обменов пленными с Украиной

    В Кремле одной фразой отреагировали на скандал с флагом России на турнире в Румынии

    Новостройкам в России предрекли удешевление

    В России призвали срочно изменить подходы к ведению СВО

    В российском регионе арестовали обвиняемого в растлении малолетней дочери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok