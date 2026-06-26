В России решили добиваться запрета на проведение соревнований в Румынии

В России будут добиваться запрета на проведение соревнований в Румынии из-за гимнасток

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев отреагировал на запрет сборной России по художественной гимнастике использовать флаг и гимн на Кубке вызова, который проходит в Румынии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, европейские государства пытаются нарушать Олимпийскую хартию и устав Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). «Мы со своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум — вообще всех международных соревнований», — пообещал Дегтярев.

Турнир проходит с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. Организаторы устно уведомили российскую сторону о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг России и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. После этого россиянки отказались от участия.

Европейская федерация гимнастики (European Gymnastics) отменила ограничения для россиян и белорусов 24 мая. Ранее это сделала World Gymnastics.