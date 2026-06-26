Российские гимнастки отказались от участия в Кубке вызова в Румынии. В последний момент им запретили выступать под флагом

Российские гимнастки отказались от участия в Кубке вызова в Румынии из-за запрета на флаг

Сборная России по художественной гимнастике решила отказаться от участия в Кубке вызова, который проходит в Румынии. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России.

На турнире не будет демонстрироваться российская символика

Турнир проходит с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. Организаторы устно уведомили российскую сторону о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг России и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток.

«Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Также это нарушает Устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии», — заявили в организации.

Россиянки готовы участвовать в турнирах с флагом и гимном

Пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин заявил, что сборная России всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics. «Федерация гимнастики России будет добиваться безусловного исполнения решений World Gymnastics всеми предусмотренными международными правовыми механизмами», — отмечается в заявлении ФГР.

European Gymnastics отменила ограничения для россиян и белорусов 24 мая. В организации подчеркнули, что будут следовать вердикту World Gymnastics, которая приняла аналогичное решение 18 мая. Несмотря на это, некоторые страны ЕС игнорируют решения международных организаций и нарушают регламент соревнований. О санкциях в их отношении пока ничего не сообщается.

Владислава Николаенко Владислава Николаенко выполняет упражнения с лентой в финале многоборья на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ранее допуск россиян раскритиковали украинцы

25 мая Украинская федерация гимнастики (УФГ) возмутилась решением исполнительного комитета European Gymnastics вернуть флаг и гимн российским спортсменам на соревнованиях под эгидой организации. В УФГ выразили категорический протест. «Украинская федерация гимнастики не смирится с этим решением», — заявили там.

Российские и белорусские гимнасты выступали на международных турнирах в нейтральном статусе с 2024 года, с марта 2022-го они были полностью отстранены от турниров под эгидой World Gymnastics. У россиян были шансы выступить в художественной и спортивной гимнастике на Олимпиаде-2024, но федерации по этим видам спорта отказались участвовать в соревнованиях без флага и гимна. После Игр в Париже они объединились в единую Федерацию гимнастики России, а отечественные спортсмены начали участвовать в международных турнирах.