На Украине возмутились решением European Gymnastics вернуть флаг и гимн россиянам

Украинская федерация гимнастики (УФГ) возмутилась решением исполнительного комитета Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) вернуть флаг и гимн российским спортсменам на соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает Tribuna.com.

В организации выразили категорический протест. «Украинская федерация гимнастики не смирится с этим решением», — заявили в УФГ.

Украинская сторона также призвала всех представителей европейских федераций заблокировать возвращение российской и белорусской символики на генеральной ассамблее European Gymnastics, где решение по символике стран должны ратифицировать. «Верим, что справедливость и олимпийские ценности победят любые компромиссы», — добавили в УФГ.

European Gymnastics отменила ограничения для россиян и белорусов 24 мая. В организации подчеркнули, что будут следовать решению Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая приняла аналогичное решение 18 мая.