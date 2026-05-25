Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:22, 25 мая 2026Спорт

На Украине возмутились решением European Gymnastics вернуть флаг и гимн россиянам

Украинская федерация гимнастики возмутилась возвращением флага и гимна россиянам
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Украинская федерация гимнастики (УФГ) возмутилась решением исполнительного комитета Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) вернуть флаг и гимн российским спортсменам на соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает Tribuna.com.

В организации выразили категорический протест. «Украинская федерация гимнастики не смирится с этим решением», — заявили в УФГ.

Украинская сторона также призвала всех представителей европейских федераций заблокировать возвращение российской и белорусской символики на генеральной ассамблее European Gymnastics, где решение по символике стран должны ратифицировать. «Верим, что справедливость и олимпийские ценности победят любые компромиссы», — добавили в УФГ.

European Gymnastics отменила ограничения для россиян и белорусов 24 мая. В организации подчеркнули, что будут следовать решению Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая приняла аналогичное решение 18 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван пункт назначения для прибывшего в Россию заминированного газовоза

    Стрижки из 90-х вернутся в моду летом

    Изменение скоростного ограничения на дорогах РФ предложили доверить нейросети

    В России указали на связь удара ВСУ по колледжу в ЛНР и атаки на Ярославль

    Появилось видео с прибывшего в Россию из Европы заминированного газовоза

    Названа неожиданная причина перегрева компьютера

    Два популярных метода домашнего отбеливания зубов признали опасными

    В России оценили отказ Казахстана исполнить решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

    Правила полета гражданских самолетов над Москвой изменят

    Трамп захотел заключить «великую и значимую» сделку с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok