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10:46, 26 июня 2026Спорт

Российские гимнастки отказались выступать в Румынии из-за запрета на флаг и гимн

Российские гимнастки отказались от турнира в Румынии из-за запрета на флаг и гимн
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке Вызова в румынской Клуж-Напоке. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации гимнастики России.

В организации отметили, что организаторы запретили россиянам использовать национальные флаг и гимн. «Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Также это нарушает Устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии», — говорится в заявлении.

Ранее мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок выступил против возможного использования российской символики на этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Политик заявил, что в Клуже не должен звучать российский гимн, а спортсмены не должны выступать под своим флагом.

European Gymnastics отменила ограничения для россиян и белорусов 24 мая. Ранее это сделала World Gymnastics.

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