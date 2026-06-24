Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
23:05, 24 июня 2026Спорт

В Румынии выступили против участия российских гимнасток с флагом и гимном

Мэр румынского города Бок выступил против участия российских гимнасток с флагом и гимном
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom  

Мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок выступил против возможного использования российской символики на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет в городе с 26 по 28 июня. Его слова приводит Mediafax.

Политик заявил, что в Клуже не должен звучать российский гимн, а спортсмены не должны выступать под своим флагом. По мнению Бока, при согласовании турнира городские власти исходили из других условий: организаторы якобы обещали, что участники из России не смогут использовать национальную символику.

Политик подчеркнул, что не согласен с таким сценарием для страны Евросоюза. Он попросил румынскую федерацию гимнастики прояснить ситуацию.

European Gymnastics отменила ограничения для россиян и белорусов 24 мая. В организации подчеркнули, что будут следовать вердикту Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая приняла аналогичное решение 18 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Варшава заговорит по-другому». Украина и Польша вступили в спор из-за героизации УПА. Как этот конфликт повлияет на помощь Киеву?

    В Британии жестко высказались о Зеленском

    Экс-генсек НАТО обратился к Евросоюзу с просьбой из-за Трампа

    Бузова рассказала о своей связи с Майклом Джексоном

    В Румынии выступили против участия российских гимнасток с флагом и гимном

    Украина недополучит миллиарды евро на оборонные расходы из кредита ЕС

    Огромный дракон пролетел над Лондоном

    НАТО занялась поиском способа для уничтожения российских аэродромов

    Рубио сделал заявление об ослаблении США санкций против России

    Европейская страна отказалась помогать Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok