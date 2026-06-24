В Румынии выступили против участия российских гимнасток с флагом и гимном

Мэр румынского города Бок выступил против участия российских гимнасток с флагом и гимном

Мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок выступил против возможного использования российской символики на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет в городе с 26 по 28 июня. Его слова приводит Mediafax.

Политик заявил, что в Клуже не должен звучать российский гимн, а спортсмены не должны выступать под своим флагом. По мнению Бока, при согласовании турнира городские власти исходили из других условий: организаторы якобы обещали, что участники из России не смогут использовать национальную символику.

Политик подчеркнул, что не согласен с таким сценарием для страны Евросоюза. Он попросил румынскую федерацию гимнастики прояснить ситуацию.

European Gymnastics отменила ограничения для россиян и белорусов 24 мая. В организации подчеркнули, что будут следовать вердикту Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая приняла аналогичное решение 18 мая.