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17:47, 26 июня 2026Россия

В России призвали срочно изменить подходы к ведению СВО

В России призвали срочно изменить подходы к ведению СВО и развивать систему беспилотников
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

России необходимо наращивать объем и номенклатуру систем дронов и развивать системы противовоздушной обороны (ПВО) «малого неба». С призывом срочно изменить подходы к ведению специальной военной операции (СВО) выступил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Очевидно, назрела необходимость перестройки всей ПВО страны как системы. Ведь пока нас атакуют угрозы, близкие к тем, с которыми успешно боролась система ПВО СССР в 1941-1944 годах. Тогда мы успешно применяли тяжелые зенитные орудия и самолеты-истребители», — написал Котенок.

Военкор отметил, что Россия обладает всеми необходимым вводными для подобного рывка, включая специалистов и технологические возможности.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что России следовало бы ускорить проведение специальной военной операции после ударов Украины по мирному населению. С похожим призывом выступал ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов — после налета украинских дронов на Москву он предлагал начать наступление на всем фронте спецоперации.

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