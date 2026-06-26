Новостройкам в России предрекли удешевление

Риелтор Апрелев: Новостройки в России продолжат дешеветь

Новостройки в России начали дешеветь, а в будущем цены снизятся еще сильнее, если условия семейной ипотеки станут менее выгодными. Об этом заявил основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе с Радио КП.

По словам эксперта, рынок новостроек испытывает давление из-за снижения спроса, который происходит с февраля 2026 года, а также из-за ограниченной доступности рыночной ипотеки, сокращения льготных программы и опасения покупателей насчет сроков ввода домов в эксплуатацию и качества строительства.

Апрелев считает, что на фоне снижения интереса стоимость жилья ждет корректировка. Сейчас застройщики стараются сохранить видимость роста цен, чтобы стимулировать спрос, однако фактические цены уже несколько месяцев отличаются от заявленных в рекламе. При этом с мая девелоперы все же начали постепенно снижать и публичные цены. Кроме того, многие финансовые схемы больше не привлекают покупателей, поэтому конкуренция среди застройщиков растет.

Эксперт спрогнозировал, что в дальнейшем ситуация будет зависеть от решений правительства по льготным программам. Если условия семейной ипотеки ужесточат, спрос продолжит сокращаться, что приведет к дополнительным трудностям для строительных компаний.

Ранее сообщалось, что в 2027 году ипотека может стать доступнее для россиян.