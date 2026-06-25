Уровень ставок по ипотеке в следующем году спрогнозировали

Экономист Кузнецова: Ставки по ипотеке в 2027 году снизятся до 11-14 %

В следующем году ипотека станет для россиян доступнее. О динамике ипотечных ставок «Газете.Ru» рассказала экономист, инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова.

К концу 2026 года при снижении ключевой ставки до 12 процентов рыночная ипотека может опуститься до 14-16, а для надежных заемщиков — до 13,5-14,5 процентов годовых. В 2027-м, если ключевая ставка будет снижена до 8-10 процентов, ставки по жилищным кредитам, по прогнозам эксперта, просядут в среднем до 11-14 процентов годовых, В первой половине года, как предполагает специалист, ставки достигнут 13-15 процентов, а во втором полугодии — при оптимистичном сценарии — дойдут до 11-13 процентов.

Ключевая ставка и сегодня находится на уровне 14,25 процента, однако, как разъясняет Кузнецова, при расчете рыночных ставок банки учитывают также стоимость фондирования, срок кредита, риски, требования к капиталу и собственную маржу. За счет этого рыночные ставки повышаются до 18-19 процентов годовых. «Снижение ключевой ставки, которое произошло 19 июня, не приведет к мгновенному удешевлению ипотеки», — предупреждает собеседница издания. Для коррекции ставок банкам необходимо быть уверенными в том, что ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику.

Несмотря на обещанное снижение ставок дешевой ипотека не станет: прогнозируемые изменения Кузнецова характеризует как переход «от очень дорогой ипотеки к умеренно дорогой». Выгодной ипотека станет далеко не для всех — на улучшение условий по кредитованию могут надеяться преимущественно покупатели с хорошим первоначальным взносом, стабильным подтвержденным доходом, низкой долговой нагрузкой и качественной кредитной историей. Выгодной ипотека также останется для участников льготных программ. Тем же, кто ждет резкого падения ставок, Кузнецова советует не забывать о возможном скачке цен на жилье, который закономерно последует за ростом спроса на фоне снижения ставок.

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