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20:43, 22 июня 2026Экономика

Россиян предупредили о возможном росте расходов на ипотеку после изменения правил

Гуторов: Расходы семей на ипотеку могут вырасти после изменения правил
Александра Качан (Редактор)

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

При введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке расходы россиян на платежи могут существенно вырасти. Об этом предупредил вице‑президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт напомнил, что возможный сценарий пересмотра программы свяжет стоимость займа с количеством детей и размером жилья. Для отражения новой ситуации на бюджете семьи Гуторов привел пример, когда заемщики покупают квартиру в Мытищах в 60 квадратов за 19,47 миллиона рублей.

По действующим до конца июня правилам покупатели могут взять ипотеку на 12 миллионов рублей под 6 процентов на 30 лет с ежемесячным платежом 71,9 тысячи рублей. Однако если отложить сделку до изменения условий, ставка может вырасти до 10 процентов при том же сроке кредита. Паре с двумя детьми придется отдавать по 105,3 тысяч рублей, то есть на 46 процентов больше.

Если сократить срок такого кредита до 15 лет, платеж составит 128,9 тысячи рублей — на 79 процентов больше, чем при ставке 6 процентов. «Для покупателей с одним ребенком ситуация окажется еще тяжелее. Их ставка составит 12 процентов, а ежемесячный платеж при займе в 12 миллионов рублей на 15 лет достигнет 144 тысяч рублей. Взнос увеличится ровно на 100 процентов, то есть расходы вырастут в два раза», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что максимальная ставка по новой семейной ипотеке для россиян с одним ребенком будет в диапазоне 10-12 процентов.

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