Россиян предупредили о возможном росте расходов на ипотеку после изменения правил

Гуторов: Расходы семей на ипотеку могут вырасти после изменения правил

При введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке расходы россиян на платежи могут существенно вырасти. Об этом предупредил вице‑президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт напомнил, что возможный сценарий пересмотра программы свяжет стоимость займа с количеством детей и размером жилья. Для отражения новой ситуации на бюджете семьи Гуторов привел пример, когда заемщики покупают квартиру в Мытищах в 60 квадратов за 19,47 миллиона рублей.

По действующим до конца июня правилам покупатели могут взять ипотеку на 12 миллионов рублей под 6 процентов на 30 лет с ежемесячным платежом 71,9 тысячи рублей. Однако если отложить сделку до изменения условий, ставка может вырасти до 10 процентов при том же сроке кредита. Паре с двумя детьми придется отдавать по 105,3 тысяч рублей, то есть на 46 процентов больше.

Если сократить срок такого кредита до 15 лет, платеж составит 128,9 тысячи рублей — на 79 процентов больше, чем при ставке 6 процентов. «Для покупателей с одним ребенком ситуация окажется еще тяжелее. Их ставка составит 12 процентов, а ежемесячный платеж при займе в 12 миллионов рублей на 15 лет достигнет 144 тысяч рублей. Взнос увеличится ровно на 100 процентов, то есть расходы вырастут в два раза», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что максимальная ставка по новой семейной ипотеке для россиян с одним ребенком будет в диапазоне 10-12 процентов.