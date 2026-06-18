Назван диапазон максимальной ставки по новой семейной ипотеке

Министр Файзуллин: Максимальная ставка по семейной ипотеке будет в диапазоне 10-12 %

Максимальная ставка по новой семейной ипотеке для россиян с одним ребенком будет в диапазоне 10-12 процентов. Такие данные назвал министр строительства РФ Ирек Файзуллин, его слова передает РИА Новости.

«Диапазон — или 10, или 12», — уточнил глава Минстроя. Для семей с двумя детьми ставка будет ниже, а с тремя и более — самой низкой из возможных, уточнил Файзуллин.

Ранее глава ведомства заявил, что решение о дифференцированных ставках по семейной ипотеке власти примут в пятницу, 19 июня. По словам Файзуллина, Минстрой выступает за более низкие проценты по льготным кредитам, поскольку это влияет на развитие строительной отрасли, продажи жилья и активное развитие градостроительного потенциала.

Правила выдачи семейной ипотеки изменят с 1 июля. Льготный кредит будет ориентирован на повышение рождаемости, и ставка по нему будет зависеть от количества детей в семье. Точные цифры пока неизвестны. Но ранее обсуждался вариант для семьи с одним ребенком повысить ставку до 10-12 процентов, с двумя — оставить на уровне 6 процентов, а с тремя и более — снизить до 4 процентов.