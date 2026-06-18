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17:53, 18 июня 2026Экономика

Раскрыта дата решения о новых ставках по семейной ипотеке

Министр Файзуллин: Решение о дифференциации ставок по семейной ипотеке примут 19 июня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Решение о дифференциации ставок по семейной ипотеке российские власти планируют принять в пятницу, 19 июня. Дату согласования новых процентов по льготным кредитам на жилье раскрыл министр строительства России Ирек Файзуллин, пишет РИА Новости.

Минфин и Минстрой хотят сделать так, чтобы семьи с двумя детьми захотели родить третьего ребенка — при таком сценарии будет самая низкая ставка по ипотеке. «У семей с двумя детьми ставка будет чуть побольше. С одним ребенком ставка будет самая высокая. Окончательный процент, я думаю, решится, наверное, завтра», — заявил Файзуллин.

Министр отметил, что его ведомство хочет, чтобы ставка по кредитам была меньше, так как это влияет на развитие строительной отрасли, продажи жилья и активный рост градостроительного потенциала.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что правила выдачи семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Льготный кредит будет ориентирован на повышение рождаемости, и ставка по нему будет зависеть от количества детей в семье. Точные цифры пока неизвестны. Но ранее обсуждался вариант семьям с одним ребенком повысить ставку до 10-12 процентов, с двумя — оставить на уровне 6 процентов, а с тремя и более — снизить до 4 процентов.

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