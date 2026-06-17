В Госдуме рассказали о мерах поддержки россиян при покупке жилья в 2026 году

Депутат Панеш: Государство направило более 10 миллиардов рублей на жилищные сертификаты

Государство запускает и продолжает несколько программ, призванных облегчить жилищный вопрос, заявил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш. Среди них он отметил жилищные сертификаты, льготную аренду и реформу семейной ипотеки. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«На жилищные сертификаты в 2026 году правительство направило свыше 10 миллиардов рублей. Право на них имеют военнослужащие, сотрудники МВД и МЧС, вынужденные переселенцы, чернобыльцы, а также граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований», — заявил Панеш.

С 1 января 2026 года программа доступного арендного жилья, ранее действовавшая на Дальнем Востоке, распространена на опорные населенные пункты Арктической зоны, отметил депутат. Квартиры там сдаются примерно за треть от рыночной стоимости, остальное субсидируется из бюджета. На Дальнем Востоке в 2026–2028 годах на эти цели предусмотрено 3,4 миллиарда рублей, указал парламентарий.

Что касается семейной ипотеки, по словам Панеша, с 1 июля 2026 года планируется дифференцировать ставку по количеству детей. Для семей с одним ребенком она может вырасти до 10–12 процентов, с двумя детьми — сохраниться на уровне 6 процентов, для многодетных — снизиться до 4 процентов. Минфин и Минстрой должны представить предложения до 1 июля, уточнил депутат.

«Для семей с одним ребенком повышение ставки до 10 процентов может стать серьезным ударом. При кредите в 6 миллионов рублей на 25 лет ежемесячный платеж вырастет почти на 16 тысяч рублей. Многие семьи просто не смогут позволить себе ипотеку», — заявил депутат.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко объяснил план сократить долю льготной ипотеки. По его словам, ключевым вопросом остается доступность жилья для российских семей.