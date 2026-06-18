В России назвали цели новой семейной ипотеки

Минстрой: Семейная ипотека с 1 июля будет направлена на повышение рождаемости

Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля, она будет направлена на стимулирование рождаемости. Об этом сообщил в ходе форума «Движение» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает ТАСС.

«Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Мы пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому. Мы договорились, что в ближайшее время правила изменятся», — сказал Стасишин.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш заявил, что с 1 июля 2026 года планируется дифференцировать ставку по количеству детей. Для семей с одним ребенком она может вырасти до 10–12 процентов, с двумя детьми — сохраниться на уровне 6 процентов, для многодетных — снизиться до 4 процентов. Таким образом при кредите в 6 миллионов рублей на 25 лет со ставкой в 10 процентов для семей с одним ребенком ежемесячный платеж вырастет почти на 16 тысяч рублей.