В российском регионе арестовали обвиняемого в растлении малолетней дочери

В Дагестане арестовали обвиняемого в растлении малолетней дочери

В Дагестане арестовали обвиняемого в растлении малолетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Поводом стало заявление матери девочки. Она рассказала, что ее бывший супруг мог совершить сексуальное насилие над их общей дочерью. Известно, что ранее суд определил место жительства девочки с отцом.

Расследование уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении малолетнего ребенка продолжается. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательной базы. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Ранее сообщалось, что россиянина заподозрили в насилии над пятилетней дочерью.