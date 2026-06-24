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10:29, 24 июня 2026Силовые структуры

Россиянина заподозрили в насилии над пятилетней дочерью

В Дагестане мужчину заподозрили в сексуальном насилии над пятилетней дочерью
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Дагестане мужчину заподозрили в сексуальном насилии над собственной пятилетней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Поводом стало заявление матери девочки. Она рассказала, что ее бывший супруг мог совершить сексуальное насилие над их общей дочерью. Известно, что ранее суд определил место жительства девочки с отцом. Устанавливаются обстоятельства.

Как стало известно Telegram-каналу «112», девочке пять лет. Ее родители развелись после 11 лет брака, отец подал иск о лишении матери родительских прав. По словам мужчины, после этого появилось заявление о сексуальном насилии. Сам он все обвинения отверг, заявив, что речь идет о бытовых ситуациях — подмывании и уходе за ребенком.

Женщина настаивает, что обратилась в СК, когда узнала о домогательствах бывшего супруга к дочери. Ранее, по ее словам, он уже приставал к двоюродной сестре.

Дело расследуется по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области осудили мужчину за совращение девочек.

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