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Силовые структуры
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09:46, 24 июня 2026Силовые структуры

Россиянин несколько лет совращал четырех девочек

В Астраханской области осудили мужчину за совращение девочек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Астраханской области осудили мужчину за совращение девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 135 («Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц») и 242.1 («Хранение порнографических изображений несовершеннолетних») УК РФ.

Как установил суд, 46-летний местный житель в период с сентября 2022 года по март 2024 года в одной из социальных сетей вел переписки сексуального характера в четырьмя девочками в возрасте от 13 до 15 лет. Также он предлагал совершить действия сексуального характера и вступить в половой акт.

Суд признал его виновным. Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что двое россиян надругались над девушкой.

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