Россиянин несколько лет совращал четырех девочек

В Астраханской области осудили мужчину за совращение девочек

В Астраханской области осудили мужчину за совращение девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 135 («Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц») и 242.1 («Хранение порнографических изображений несовершеннолетних») УК РФ.

Как установил суд, 46-летний местный житель в период с сентября 2022 года по март 2024 года в одной из социальных сетей вел переписки сексуального характера в четырьмя девочками в возрасте от 13 до 15 лет. Также он предлагал совершить действия сексуального характера и вступить в половой акт.

Суд признал его виновным. Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что двое россиян надругались над девушкой.