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18:00, 26 июня 2026Россия

Путин запретил депортировать из России одну категорию иностранцев

Путин подписал закон о запрете депортировать иностранцев, проходивших службу в ВС России
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий депортировать иностранцев, проходивших службу по контракту в Вооруженных силах (ВС) России, а также участвовавших в боевых действиях. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в Федеральные законы «О порядке выезда и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Они коснутся иностранцев и лиц без гражданства, которые служили или служат по контракту, а также участвовали в боевых действиях в составе российских формирований. Эту категорию приезжих нельзя депортировать из России. Помимо этого, запрещено отказывать им в виде на жительство и сокращать срок их пребывания в стране.

Все решения о депортации и отказы в виде на жительство, принятые с 24 февраля 2022 года в отношении служивших в Российской армии приезжих, прекращают действие и не подлежат исполнению.

Ранее Путин подписал закон, вносящий в Кодекс об административных правонарушениях поправки, которые также запрещают выдворять, сокращать срок временного пребывания в России и отказывать в выдаче вида на жительство иностранным гражданам, проходившим военную службу по контракту в российских войсках.

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