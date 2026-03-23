Путин запретил выдворять из России одну категорию иностранцев

Путин подписал закон о запрете выдворять служивших в ВС России иностранцев

Президент России Владимир Путин запретил выдворять из России иностранцев, служивших в Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации. Подписанный главой государства закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им, запрещается выдворять, сокращать срок временного пребывания в России, а также отказывать в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство категории иностранных граждан, проходивших военную службу по контракту в российских войсках, а также приезжих, участвовавших в боевых действиях в составе Российской армии. Закон касается в том числе и лиц без какого-либо гражданства.

Правительство России внесло законопроект в Госдуму в ноябре 2025 года. Авторы инициативы считают, что ее реализация не повлечет негативных социально-экономических последствий.

За время специальной военной операции (СВО) неоднократно сообщалось о случаях уголовного преследования и последующего тюремного заключения участвовавших в ней иностранцев в их родных государствах. Так, в декабре Генпрокуратура Азербайджана пригрозила своим гражданам пожизненными сроками за службу в ВС России в зоне конфликта с Украиной. Кроме того, в октябре в Узбекистане жителя страны, отправившегося на спецоперацию из российской колонии строгого режима, осудили на три года тюрьмы за наемничество.