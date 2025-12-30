Реклама

Азербайджан пригрозил пожизненными сроками гражданам за участие в СВО

Алевтина Запольская
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Генпрокуратура Азербайджана напомнила гражданам республики, что им грозят пожизненные сроки за участие в специальной военной операции (СВО). Предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

«В последнее время (...) отмечаются факты участия ряда граждан Азербайджанской Республики в продолжающихся военных операциях между Россией и Украиной, а также в других вооруженных конфликтах (...) Таким образом, участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств является (...) особо тяжким преступлением», — говорится в пресс-релизе генпрокуратуры.

Ведомство напомнило, что по уголовному кодексу Азербайджана, наказание по статье наемничество составляет от 8 до 20 лет вплоть до пожизненного.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что напряженность в отношениях Москвы и Баку не связана с конфликтом на Украине. По словам дипломата, аналогичный подход Баку применяет и к вопросу Палестины, выстраивая отношения с Израилем на основе взаимного уважения и национальных интересов.

