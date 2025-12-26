В Баку рассказали о связи напряженности в отношениях с Россией с конфликтом на Украине

Напряженность в отношениях Москвы и Баку не связана с конфликтом на Украине. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, его слова приводит Minval в своем Telegram-канале.

«Напряженность между Азербайджаном и Россией не была связана с войной России и Украины», — отметил он. Дипломат также подчеркнул, что руководство закавказской республики последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

По его словам, аналогичный подход Азербайджан применяет и к палестинскому вопросу, выстраивая отношения с Израилем на основе взаимного уважения и национальных интересов.

Ранее Байрамов также сообщил, что Русский дом в Баку был закрыт из-за нарушений законодательства Азербайджана. По его словам, вопрос работы представительства Россотрудничества в Азербайджане закрыт окончательно.