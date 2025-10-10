Бывший СССР
В Узбекистане осудили участника СВО

В Узбекистане приговорили к трем годам тюрьмы участника СВО
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михал / РИА Новости

В Узбекистане осудили гражданина, участвовавшего в специальной военной операции (СВО) на стороне России. Его приговорили к трем годам тюрьмы за наемничество, сообщает ТАСС со ссылкой на Пахтачийский районный суд по уголовным делам в Самаркандской области.

Уточняется, что 27-летний житель Узбекистана отправился в 2019 году на заработки в Россию. В 2021 году он был осужден за незаконный оборот наркотиков и отправлен в колонию строгого режима. После этого в 2024 году гражданин согласился отправиться в зону СВО.

Будучи участником СВО, мужчина был ранен. После выздоровления обратился в посольство Узбекистана для получения новых документов. Весной 2025 года вернулся в Узбекистан.

Ранее стало известно, что гражданина Узбекистана осудили за участие в СВО в рядах ЧВК «Вагнер». Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

