Бойца ЧВК «Вагнер» осудили за участие в СВО

Гражданина Узбекистана осудили за участие в СВО в рядах ЧВК «Вагнер»

Гражданина Узбекистана приговорили к пяти годам ограничения свободы за участие в специальной военной операции (СВО). Как уточняет ТАСС, 25-летнего мужчину осудили за то, что он проходил службу в рядах ЧВК «Вагнер».

Известно, что житель узбекского Ангрена в июле 2021 года отправился на заработки в Самарскую область. Однако в марте 2022-го он был осужден на 8,5 года за незаконный оборот наркотиков. Уже в колонии он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и, пройдя подготовку, отправился в зону проведения СВО.

За время службы он получил несколько наград, а позднее оформил российское гражданство. Однако после возвращения на родину в октябре 2024 года он был задержан. Ему предъявили обвинения по статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана («Наемничество»), предусматривающей максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Однако суд Ангрена вынес менее суровый вердикт, ограничив свободу военного на 5 лет.

Ранее другого гражданина Узбекистана по той же статье приговорили к четырем годам тюрьмы. После заключения контракта с Министерством обороны России он получил ранение во время сборов под Луганском, но после лечения в госпитале самовольно покинул часть и вернулся на родину.