В Узбекистане приговорили мужчину за военный контракт с Россией

В Узбекистане приговорили мужчину к четырем годам тюрьмы за контракт с Россией

В Узбекистане приговорили мужчину к четырем годам тюрьмы за военный контракт с Россией, он самовольно оставил воинскую часть и вернулся домой. Об этом пишет РИА Новости.

«По данным суда, подсудимый в феврале 2024 года уехал в Санкт-Петербург на заработки, а в июне прошлого года подписал годовой контракт на военную службу. Как утверждается в тексте приговора, во время сборов под Луганском он получил ранение и после лечения в госпитале самовольно покинул часть», — отмечается в материале.

Известно, что речь идет о 20-летнем местном жителе центральноазиатской республики. Его признали виновным по статье о наемничестве.

16 апреля участник спецоперации Кирилл Загородников, потерявший в боях руку и ногу, заявил, что его семье в Узбекистане угрожают из-за желания бойца получить российский паспорт. При этом в гражданстве ему отказывают из-за того, что он заключал контракт не с Минобороны, а с частной военной компанией «Редут».