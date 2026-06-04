Водителей предостерегли от дорогой ошибки с кондиционером

Автоэксперт Чмелев: Заправка кондиционера в авто неправильным хладагентом грозит пожаром

Заправка автомобильного кондиционера неправильным хладагентом или дешевыми заменителями может обернуться пожаром или поломкой компрессора. О дорогой ошибке при использовании системы климат-контроля в машине россиян предупредил руководитель автосервиса Fit Service Валерий Чмелев в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт отметил, что большинство современных автомобилей работают на фреоне R134a или R1234yf. «У этих составов своя рабочая температура кипения, давление и требования к маслу. Смешивание разных фреонов и тем более пропан‑бутановых заменителей в системе кондиционирования — прямой путь к некорректным давлениям, перегреву и нестабильной работе компрессора кондиционера», — объяснил Чмелев.

Он добавил, что компрессор и клапаны кондиционера, отвечающие за регулировку потока хладагента и поддержание нужного давления в магистрали системы, рассчитаны на строго определенный диапазон давления. Использование неподходящего вещества может нарушить баланс. Кроме того, некачественный хладагент пожароопасен: при утечке в подкапотном пространстве в сочетании с искрой от электропроводки или раскаленными элементами выхлопной системы возникают риски возгорания.

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