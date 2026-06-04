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Забота о себе
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13:38, 4 июня 2026Забота о себе

Врач назвал способ за минуту избавиться от изжоги без лекарств

Гастроэнтеролог Малькольм: Для избавления от изжоги нужно выпить стакан воды
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom  

Американский гастроэнтеролог Роберт Дж. Малкольм III назвал способ за минуту избавиться от изжоги без лекарств. Его рекомендацию опубликовало издание Woman's World.

По словам Малькольма, для начала необходимо сделать очень глубокий вдох — это расслабит диафрагму и прикроет пищеводный сфинктер, физически затруднив поступление кислоты в неправильном направлении. «Задержите дыхание на мгновение, медленно выдохните и повторите упражнение два или три раза», — посоветовал он.

После этого необходимо медленно выпить стакан воды, добавил врач. По его словам, такой объем воды сразу изменяет уровень рН в желудке быстрее антацидов. Можно использовать воду со льдом, горячую или комнатной температуры, отметил врач.

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Если изжога возникает часто и причиняет серьезные неудобства, гастроэнтеролог порекомендовал посоветоваться со специалистом. «Если жжение в груди распространяется на руку, челюсть или спину, ждать не стоит. Немедленно обратитесь за медицинской помощью», — призвал врач, объяснив, что эти симптомы могут быть признаком проблем с сердцем.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о неочевидной опасности зеленого картофеля. По ее словам, этот обычный продукт с дачи может вызвать галлюцинации и тяжелое отравление.

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