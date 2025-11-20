Правительство захотело запретить выдворять из России одну категорию иностранцев

В Госдуму внесли проект о запрете выдворения иностранцев, служивших в ВС России

Правительство России захотело запретить выдворение иностранцев и лиц без гражданства, участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил (ВС) России. Документ уже внесен в Госдуму и опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как следует из пояснительной записки, инициатива предлагает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания в России, а также на отказ в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство для категории иностранных граждан, которые проходят военную службу по контракту в российских войсках, а также приезжих, участвовавших в боевых действиях в составе Российской армии.

Авторы законопроекта считают, что реализация его положений не повлечет негативных социально-экономических последствий, а также не повлияет на достижение целей государственных программ.

За время специальной военной операции неоднократно сообщалось о случаях уголовного преследования и последующего тюремного заключения для иностранцев, учувствовавших в боевых действиях на стороне России. Так, августе в Казахстане приговорили к пяти годам тюрьмы мужчину, сражавшегося на территории Донецкой народной республики.

Кроме того, в апреле в Узбекистане суд также приговорил к пяти годам тюрьмы 51-летнего гражданина республики за участие в СВО на стороне России. В январе по аналогичной статье там осудили 39-летнего мужчину.