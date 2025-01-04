В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО на стороне России

В Узбекистане мужчину приговорили к четырем годам за участие в СВО на стороне РФ

Андижанский городской суд по уголовным делам в Узбекистане приговорил местного жителя на четыре года и двум месяцам ограничения свободы за участие в специальной военной операции (СВО) на стороне России. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что 39-летний мужчина из Андижана в апреле 2023 года выехал в Россию на заработки. Находясь в РФ, он принял решение принять участие в СВО. «В декабре того же года он вернулся в Узбекистан, где сообщил правоохранительным органам республики о своем участии в СВО», — говорится в сообщении.

Гражданина Узбекситана признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество — прим. «Ленты.ру») и статьей 154-1, часть 1 (поступление, вербовка на военную службу иностранных государств).

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор контрактнику из Северной Осетии Манучехру Бекназарову, который для того, чтобы не ехать в зону СВО, нанес себе увечья топором.