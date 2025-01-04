Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:49, 4 января 2025Бывший СССР

В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО на стороне России

В Узбекистане мужчину приговорили к четырем годам за участие в СВО на стороне РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Андижанский городской суд по уголовным делам в Узбекистане приговорил местного жителя на четыре года и двум месяцам ограничения свободы за участие в специальной военной операции (СВО) на стороне России. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что 39-летний мужчина из Андижана в апреле 2023 года выехал в Россию на заработки. Находясь в РФ, он принял решение принять участие в СВО. «В декабре того же года он вернулся в Узбекистан, где сообщил правоохранительным органам республики о своем участии в СВО», — говорится в сообщении.

Гражданина Узбекситана признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество — прим. «Ленты.ру») и статьей 154-1, часть 1 (поступление, вербовка на военную службу иностранных государств).

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор контрактнику из Северной Осетии Манучехру Бекназарову, который для того, чтобы не ехать в зону СВО, нанес себе увечья топором.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский журналист погиб при ударе дрона ВСУ по машине

      Рукопашная схватка якутского военного и бойца ВСУ попала на видео

      В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО на стороне России

      В Греции заявили о возможности прожить без российского газа

      Раскрыто состояние раненных в ДНР российских журналистов

      На Украине заявили об угрозе окружения для ВСУ

      Украине предсказали дефицит людских и материальных ресурсов в 2025 году

      В МИД рассказали о «накачке» Украины оружием задолго до СВО

      В «Росатоме» оценили ситуацию на Запорожской АЭС

      Глава «Росатома» пообещал суд с Siemens за непоставку оборудования на АЭС «Аккую»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше