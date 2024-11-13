Контрактник придумал способ не ехать на СВО и попал под суд. За что его отправили в колонию?

Суд назначил 6 лет колонии контрактнику Бекназарову, ударившему себя топором

Южный окружной военный суд вынес приговор контрактнику из Северной Осетии Манучехру Бекназарову, который для того, чтобы не ехать в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, нанес себе увечья топором.

Мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима после того, как он ударил себя обухом по голове, в результате чего получил рвано-ушибленную рану и несколько гематом. Тогда он находился в пункте временной дислокации в зоне боевых действий.

Дети и госнаграда не помогли смягчить приговор

Известно, что обвиняемый подписал контракт в апреле прошлого года. В ноябре его направили в зону боевых действий, а в декабре он оказался в госпитале. Боец отсутствовал на службе с декабря 2023 года по февраль 2024-го.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россиянина признали виновным в «уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем причинения себе повреждения (членовредительства) в период мобилизации и военного положения». Несмотря на то, что защита пыталась оспорить приговор, указав, что у Бекназарова имеются два малолетних ребенка и государственная награда, его оставили в силе.

Ранее другого военного лишили звания и приговорили к тюрьме за самовольное оставление части

В июне к шести с половиной годам лишения свободы был приговорен военный, самовольно оставивший боевые позиции в зоне СВО.

По версии следствия, в период мобилизации и военного положения осужденный из-за опасений за свою жизнь и желания отдохнуть решил оставить позиции и отправился в Донецк, после чего уехал на Сахалин. Через несколько месяцев он сам вернулся в 318-й военный следственный отдел.

В результате его также лишили воинского звания.