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11:20, 14 июня 2024Силовые структуры

Российского военного осудили за оставление боевых позиций в зоне СВО

На Сахалине суд приговорил военного за оставление боевых позиций в ДНР

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного к шести с половиной годам лишения свободы за оставление боевых позиций в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Его также лишили воинского звания.

По версии следствия, в период мобилизации и военного положения осужденный из-за опасений за свою жизнь и желания отдохнуть решил временно уклониться от службы. 3 октября 2023 года он самовольно оставил боевые позиции подразделения воинской части в Донецкой народной республике (ДНР), после чего проводил время в Донецке, а потом на Сахалине. 19 декабря 2023 года подсудимый сам явился в 318-й военный следственный отдел.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военного к пяти годам колонии общего режима за временное уклонение от службы.

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