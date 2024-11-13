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13:07, 13 ноября 2024Россия

Контрактник ударил себя топором из-за нежелания ехать на СВО и поплатился

Ударившему себя топором контрактнику из Северной Осетии назначили 6 лет колонии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Контрактник из Северной Осетии Манучехр Бекназаров ударил себя по голове обухом топора из-за нежелания ехать на специальную военную операцию на Украину и поплатился. Россиянину назначили шесть лет колонии общего режима. Такое решение принял Южный окружной военный суд.

В приговоре было сказано, что Бекназаров находился в пункте временной дислокации в зоне боевых действий. Там он нанес себе удар топором. Мужчина получил рвано-ушибленную рану и несколько гематом. Военному потребовалась помощь медиков. Кроме того выяснилось, что обвиняемый с декабря 2023 года по февраль отсутствовал на службе.

Защита попыталась оспорить приговор, сославшись на двух маленьких детей у Бекназарова, его прошлое участие в спецоперации, государственную награду, однако приговор был оставлен в силе.

Ранее сообщалось, что 37-летний боец СВО Евгений Р. получил несколько увечий во время эвакуации после пулевого ранения.

ЖЗЛ
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