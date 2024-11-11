Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:06, 11 ноября 2024Россия

37-летний боец СВО получил несколько ранений во время эвакуации после другого увечья

Боец СВО получил несколько увечий во время эвакуации после пулевого ранения
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине Евгений Р. получил несколько увечий во время эвакуации после пулевого ранения. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По сведениям издания, 37-летний россиянин получил пулевое ранение бедра в сентябре 2022 года. Спустя день, когда военнослужащего эвакуировали в безопасное место, по его колонне прилетел снаряд.

Мужчина вновь был ранен — на этот раз оказались задеты голова, грудь и конечности. Сотрудники военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге при анализе дела мужчины «объединили» два ранения в одно. По этой причине боец получил только одну выплату в размере 3 миллионов рублей. При этом операцию назначили только на январь следующего года.

Участник боевых действий обратился к адвокату, вместе они подали в суд и выиграли дело. Госпиталь не согласился с решением выдать справку о втором ранении и обратился в апелляцию. В итоге дело дошло до кассационной инстанции. Сейчас мужчина подал повторную жалобу в военную прокуратуру и военный следственный отдел о том, что академия отказывается исполнять решение судей.

Ранее сообщалось, что боец СВО с тремя ранениями зачитал собственноручно написанное стихотворение и заявил о политических амбициях.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ назвал задачи украинской армии в Курской области

      Низкую ставку по одному из видов ипотек решили продлить

      Россиян предупредили о невозможности обменять доллары

      Часть россиян получит первоочередное право на жилищные выплаты

      Фильм о Трампе не выйдет в российских кинотеатрах

      Жена российского миллиардера в откровенной позе снялась в бикини

      В российском регионе строительный кран упал с рабочим внутри и попал на видео

      Президент Грузии заявила о политическом кризисе в стране

      В Японии избрали нового премьер-министра

      Япония сняла запрет на поставки ряда машин в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше