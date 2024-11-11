37-летний боец СВО получил несколько ранений во время эвакуации после другого увечья

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине Евгений Р. получил несколько увечий во время эвакуации после пулевого ранения. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
По сведениям издания, 37-летний россиянин получил пулевое ранение бедра в сентябре 2022 года. Спустя день, когда военнослужащего эвакуировали в безопасное место, по его колонне прилетел снаряд.
Мужчина вновь был ранен — на этот раз оказались задеты голова, грудь и конечности. Сотрудники военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге при анализе дела мужчины «объединили» два ранения в одно. По этой причине боец получил только одну выплату в размере 3 миллионов рублей. При этом операцию назначили только на январь следующего года.
Участник боевых действий обратился к адвокату, вместе они подали в суд и выиграли дело. Госпиталь не согласился с решением выдать справку о втором ранении и обратился в апелляцию. В итоге дело дошло до кассационной инстанции. Сейчас мужчина подал повторную жалобу в военную прокуратуру и военный следственный отдел о том, что академия отказывается исполнять решение судей.
Ранее сообщалось, что боец СВО с тремя ранениями зачитал собственноручно написанное стихотворение и заявил о политических амбициях.