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09:40, 24 октября 2024Россия

Боец СВО зачитал собственноручно написанное стихотворение и заявил о политических амбициях

Участник СВО с тремя ранениями заявил о желании стать губернатором
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Герои спецоперации Z»

Участник специальной военной операции (СВО) зачитал собственноручно написанное стихотворение и заявил о политических амбициях. Видеосюжет о военнослужащем показал Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Мужчина признается, что написал стихотворение после первого из трех своих ранений. Строки он посвятил сослуживцам — тем, «кто смело в бой, ни шаг назад».

После спецоперации солдат изъявил желание заняться политикой. «Хочу стать мэром, губернатором», — говорит он на видео. Канал уточнил, что речь идет о Воронеже и Воронежской области.

Ранее в Кремле допустили, что в будущем возглавить Россию сможет ветеран СВО. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков напомнил, что такая возможность предоставлена российской Конституцией.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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