Боец СВО зачитал собственноручно написанное стихотворение и заявил о политических амбициях

Участник специальной военной операции (СВО) зачитал собственноручно написанное стихотворение и заявил о политических амбициях. Видеосюжет о военнослужащем показал Telegram-канал «Герои спецоперации Z».
Мужчина признается, что написал стихотворение после первого из трех своих ранений. Строки он посвятил сослуживцам — тем, «кто смело в бой, ни шаг назад».
После спецоперации солдат изъявил желание заняться политикой. «Хочу стать мэром, губернатором», — говорит он на видео. Канал уточнил, что речь идет о Воронеже и Воронежской области.
Ранее в Кремле допустили, что в будущем возглавить Россию сможет ветеран СВО. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков напомнил, что такая возможность предоставлена российской Конституцией.